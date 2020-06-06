Качество сервелата улучшилось в России

Роскачество проверило российский сервелат и обнаружило, что его качества улучшились за последние три года, но вопросы к производителям все равно остались.

В исследовании поучаствовали товары семи марок: «Ближние Горки», «Клинский», «Ремит», «Владимирский стандарт», «Папа может», «Великолукский мясокомбинат» и ТМ «Таврия». Экспертиза показала, что в целом качество популярной колбасы стало лучше. Однако у Роскачества остались замечания ко всем производителям из-за превышенного содержания влаги в продуктах.

«Отклонение от норм, установленных ГОСТом, выявлено абсолютно у всех товаров», — отметили в организации.

Эксперты отрасли считают, что данная проблема связана с нехваткой жира в составе продукта. Однако повышенное содержание влаги было решено не считать недостатком сервелата. По итогам исследования, у четырех торговых марок была оценка «хорошо», то есть они набрали более 4 баллов.

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