В Норильске собрали более 700 тонн нефтяной смеси после аварии

В Норильске специалисты собрали свыше 700 тонн водонефтяной смеси на месте разлива дизельного топлива. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на заявление первого заместителя главы МЧС России Александра Чуприяна.

По его словам, была отсорбирована территория береговой зоны на площади 14 600 кв. м, также было потрачено пять тонн сорбента.

Представитель МЧС уточнил, что активная фаза ликвидации последствий разлива топлива в Норильске займет до 14 дней, после чего продолжатся точечные работы по сбору топлива с небольших площадей.

В ТЭЦ №3 в Норильске произошла разгерметизация резервуара, где хранилось топливо. 29 мая часть нефтепродуктов попала в реку Амбарная. Площадь разлива составила более 180 тыс. кв. м. Позднее МЧС признало аварию чрезвычайной ситуацией федерального характера. Экстренные службы позднее сообщили, что предельно допустимые концентрации загрязнителей в реках, куда попало дизельное топливо после аварии, превышены в десятки тысяч раз от нормы.

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