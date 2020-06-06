В Австралии начались протесты, посвященные смерти Флойда

В городах Австралии тысячи человек вышли на улицу под влиянием демонстраций в США, которые ранее начались из-за гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полицейского в Миннеаполисе. Об этом сообщает телеканал CNN.

Известно, что ранее власти Сиднея пытались не допустить протестов из-за ситуации с коронавирусом, но в дальнейшем демонстрации состоялись. Они также прошли в Мельбурне, Брисбене и Аделаиде.

25 мая сотрудники полиции Миннеаполиса задержали афроамериканца Джорджа Флойда. При задержании полицейский встал коленом на шею мужчины. Флойд кричал, что задыхается, но сотрудники правопорядка не обращали на это внимания. В итоге мужчина скончался в реанимации. Это вызвало массовые протесты и беспорядки в США.

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