Трое пациентов старше 90 лет выздоровели после COVID-19 в Тверской области

Трое пациентов старше 90 лет выздоровели после коронавирусной инфекции в Тверской области. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на областное правительство.

Отмечается, что двум женщинам по 92 года, еще одному мужчине — 90 лет.

За последние сутки в Тверской области зафиксировано 87 новых случаев коронавируса. Всего в регионе инфекцию обнаружили у 1962 человек.

За последние 24 часа выздоровели 77 пациента, в общей сложности — 1415.

Скончался от инфекции в регионе 41 человек (+2 пациента за сутки).

По состоянию на 6 июня в России выявлено 458 689 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 5 725 летальных исходов, выздоровело 221 388 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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