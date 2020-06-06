Неизвестные ограбили москвича на 5 млн рублей

В Москве пятеро неизвестных выкрали из квартиры местного жителя почти пять миллионов рублей. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на МВД.

Известно, что ограбление произошло в доме на Погонном проезде.

По данным следствия, злоумышленники под надуманным предлогом вошли в квартиру, откуда унесли часы Breitling и наличные деньги.

Материальный ущерб составил 4,9 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводится поиск преступников.

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