В Москве вновь зафиксировали менее двух тысяч заразившихся COVID-19 за сутки

Суточный прирост обнаруженных случаев коронавируса в Москве составил 1 992, сообщили в оперативном штабе.

При этом за сутки выписали больше человек, чем выявили — 3 073. За 24 часа число летальных исходов от инфекции возросло на 58.

Всего в Москве зафиксировано более 193 тыс. заболевших, выздоровели свыше 100 тыс. пациентов, умерли 2 864 человека.

Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. Позднее, 11 марта, ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По данным штаба, в России более 458 тыс. инфицированных COVID-19.

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