В МИД рассказали о росте числа желающих вернуться в Россию из США

С каждым днем число россиян, желающих вернуться из США на родину, становится больше. Об этом рассказала «Парламентской газете» официальный представитель МИД Мария Захарова.

Дипломат вспомнила, что еще две недели назад в США не было такого спроса на самолеты в Россию. В настоящее время этот спрос появился. «Я недавно разговаривала с нашими гражданами в Майами, они говорят только одно: дайте еще борт», — добавила она.

Захарова отметила, что граждан, которые хотят покинуть США и вернуться в Россию можно понять, ведь в Соединенных Штатах продолжаются беспорядки из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда, который скончался из-за действий полиции.

«Протесты и мародерство — и <...> совершенно новый вывозной компонент», — заключила представитель МИД РФ.

С 27 марта российская сторона прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами из-за пандемии коронавируса. Также с 31 марта страна уменьшила количество вывозных рейсов по возвращению граждан на родину в связи с инфекцией и установила ограничения на количество прибывающих в Россию пассажиров.

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