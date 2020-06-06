Редкого серого дельфина спасли из иловой ловушки в Приморье

В Приморье спасли редкого краснокнижного серого дельфина, который попался в иловую ловушку. Об этом сообщил РИА «Новости» глава местного дайвинг-клуба Евгений Полухин.

Трехметровый серый дельфин весом около тонны застрял на мелководье в бухте Мелководная. Прибывшие на место спасатели приподняли его на руках и протащили на глубину.

«Дельфин особо не сопротивлялся, видимо, понял, что ему помогают, а не ловят его», — отметил Полухин.

По его словам, спасатели сделали для дельфина «специальный коридор», по которому он смог уплыть на глубину. Люди на лодке еще некоторое время сопровождали животное, после чего оно скрылось.

Серый дельфин занесен в Красные книги - международную (МСОП) и России.

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