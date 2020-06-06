В Москве более 3 тысяч пациентов вылечились от коронавируса

В Москве за минувшие сутки от коронавирусной инфекции вылечились 3 073 пациента, общее число выздоровевших достигло 100 431. Об этом сообщает оперативный штаб со ссылкой на заммэра столицы Анастасию Ракову.

По ее словам, количество выздоровевших в Москве продолжает расти.

Ранее, 5 июня, она сообщала о 2643 пациентов, которые избавились от инфекции.

По состоянию на 5 июня в России выявлено 449 834 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 5 528 летальных исходов, выздоровело 212 680 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Радикальное ослабление: Москва смягчит меры по COVID-19

— В Москве скончались 58 пациентов с коронавирусом

— Минюст подтвердил законность указов Собянина о мерах против COVID-19