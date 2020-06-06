Коронавирус выявлен у 6,7 млн человек по всему миру

Коронавирусная инфекция выявлена у 6 740 023 человек по всему миру, жертвами инфекции стали 394 984. Об этом свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

Так, за минувшие сутки зафиксирован 100 931 новый случай COVID-19, летальных исходов — 3 805.

Вылечились от болезни 2 748 576 пациентов.

По состоянию на 5 июня в России выявлено 449 834 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 5 528 летальных исходов, выздоровело 212 680 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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