На Камчатке умер один из двойняшек, которых родители морили голодом

В камчатской больнице скончался один из четырехмесячных двойняшек, которых ранее родители оставили одних на несколько дней. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета по Камчатскому краю.

Отмечается, что мальчик умер 5 июня в краевой детской инфекционной больнице города Вилючинск. Пока причина его смерти не установлена, назначена судебно- медицинская экспертиза.

По данным пресс-службы, состояние выжившей девочки оценивается как удовлетворительное.

Ранее сообщалось, что младенцы были госпитализированы после того, как родители не кормили их в течение нескольких суток. В отношении супругов возбуждено уголовное дело по ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего) и ст. 125 УК РФ (оставление в опасности).

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