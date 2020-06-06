Определен самый популярный алкогольный напиток у россиян в условиях пандемии

С начала пандемии коронавируса россияне чаще всего стали покупать среди алкогольных напитков пиво. Об этом сообщает RT со ссылкой на данные компании «Такском».

На втором месте по популярности оказалось вино.

Также россияне предпочли другим алкогольным напиткам водку, сидр и коньяк.

При этом продажи алкоголя с марта по май 2020 года снизились на 17% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

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