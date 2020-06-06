Трое погибли после столкновения одномоторного самолета со склонами в Калифорнии

Одномоторный самолет Cessna 172 потерпел крушение после столкновения с холмами в городе Редландс в американском штате Калифорния, сообщает телеканал CBSLA со ссылкой на местную полицию.

По данным полиции, крушения произошло около 15.30 по местному времени. На борту Cessna 172 находились три человека. Выживших не было.

Обстоятельства, которые привели к катастрофе, в настоящее время уточняются.

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