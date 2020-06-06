Православные христиане отмечают родительскую субботу 6 июня

В субботу, 6 июня, православные христиане отмечают Вселенскую родительскую субботу, передает РИА «Новости».

В этот день церковь поминает во время литургии и панихиды всех когда-либо умерших христиан.

Родительскую субботу по традиции отмечают перед одним из важнейших праздников — Пятидесятницей (на 50-й день после Пасхи).

«В чинопоследовании этого богослужения речь идет обо всех, кто погиб в результате каких-то несчастных случаев, на войнах, в эпидемиях, катастрофах», — рассказал профессор Московской духовной академии протоиерей Максим Козлов.

В этот же день, 6 июня, в Москве по благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла для верующих откроются все храмы.

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