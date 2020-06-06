Жители юго-востока Казахстана ощутили землетрясение
Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 6,2 в Алматинской области Казахстана. Некоторые жители почувствовали его, сообщила сейсмологическая опытно-методическая экспедиция комитета науки Минобразования республики.
Подземные толчки произошли в субботу, 6 июня, в 6.10 по местному времени. Эпицентр землетрясения находился в 244 км на северо-востоке от Алматы.
«Энергетический класс землетрясения 12.2. <...> Глубина — 25 км», — уточняется в сообщении.
По данным сейсмологов, толчки силой 4 балла ощутили жители Талдыкоргана, Текели, Карабулака. Кроме того, силу землетрясения (2-3 балла) почувствовали в Капале и в Алматы.
Данные о разрушениях и пострадавших не приводятся.
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