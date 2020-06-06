Для восстановления моста под Мурманском прибыли военные

В Кольский район Мурманской области прибыли военные Западного военного округа для восстановления обрушившегося железнодорожного моста. Об этом сообщает RT со ссылкой на Минобороны.

В ведомстве уточнили, что на место обрушения моста прибыли 70 военнослужащих. Кроме того в Кольский район доставили самосвалы, бульдозеры, экскаваторы, которые входят в состав 36 единиц спецтехники.

Так, военные ЗВО в рамках помощи в восстановлении проведут работы по отсыпке насыпи для железнодорожного полотна длиной около шести километров. Весь объем земельных работ составляет свыше 60 тыс. куб. м.

Ранее сообщалось, что в Мурманской области разрушилась часть железнодорожного моста, по которому проходит единственная железнодорожная ветка, соединяющая Мурманск с остальной частью России. При обрушении никто не пострадал.

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