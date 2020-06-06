Пять человек погибли в результате крушения двухмоторного самолета в США

В США произошло крушение двухмоторного небольшого самолета Piper PA-31T на юго-востоке страны в штате Джорджия. Об этом сообщает Fox 5.

В результате инцидента погибли по меньшей мере пять человек. По данным телеканала, на борту находились пилот и семья из четырех человек.

СМИ уточняет, что самолет следовал по маршруту Флорида — Индиана.

Как добавили в Федеральном управлении гражданской авиации США (FAA), причина крушения остается неизвестной, но незадолго до этого воздушное судно попало в шторм над округом Патнам в штате Джорджия.

Выясняются обстоятельства инцидента.

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