СК возбудил дело после смертельного пожара под Иркутском
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Следственный комитет России возбудил уголовное производство после пожара в частном доме в Иркутской области, жертвами которого стали пять человек. Об этом сообщается на сайте регионального СК.
В результате пожара, по данным следствия, погибли четверо несовершеннолетних в возрасте от года до шести лет, а также их отец.
В СК уточнили, что предварительно причиной возгорания названо короткое замыкание. Проводится выяснение обстоятельств произошедшего.
Уголовное дело возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам».
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