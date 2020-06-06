СК возбудил дело после смертельного пожара под Иркутском

Следственный комитет России возбудил уголовное производство после пожара в частном доме в Иркутской области, жертвами которого стали пять человек. Об этом сообщается на сайте регионального СК.

В результате пожара, по данным следствия, погибли четверо несовершеннолетних в возрасте от года до шести лет, а также их отец.

В СК уточнили, что предварительно причиной возгорания названо короткое замыкание. Проводится выяснение обстоятельств произошедшего.

Уголовное дело возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам».

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