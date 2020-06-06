В Москве в субботу ожидается до +24°С

В Москве в субботу, 6 июня, ожидается переменная облачность, а местами возможны небольшие дожди и гроза. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Воздух днем прогреется до +22°С — +24°С. Ожидается южный ветер со скоростью 5 — 10 м/с.

Вечером столбики термометров опустятся до +15°С — +17°С, скорость ветра при этом снизится до 2 — 7 м/с.

Также синоптики предупреждают о грозе, во время которой возможны усиления порывов ветра до 15 м/с.

Атмосферное давление составит 746 мм ртутного столба.

С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.