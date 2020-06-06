Медики рассказали о состоянии пострадавших при стрельбе в Кизляре

Врачи рассказали о состоянии пострадавших при стрельбе в Кизляре. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на центральную городскую больницу Кизляра.

Так один из пострадавших получил ранение лица с переломом верхней челюсти, а также ранение в плечо, шею и подбородок. По словам медиков, он находится в тяжелом состоянии.

Второй пострадавший получил перелом плечевой кости, находится в состоянии средней степени тяжести.

Оба пострадавших были прооперированы.

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