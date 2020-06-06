В Кизляре произошла стрельба

В городе Кизляр республики Дагестан неизвестные устроили стрельбу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МВД республики.

В результате инцидента были ранены два человека, они госпитализированы.

Инцидент произошел в 21.30 по мск.

Правоохранительные органы проводят поиски злоумышленников.