Трамп пригрозил «группой людей» мэру Вашингтона

Американский президент Дональд Трамп осудил мэра Вашингтона Мюриэл Боузер за сопротивление действиям Национальной гвардии на беспорядках в городе. Соответствующее заявление он опубликовал в Twitter.

По его мнению, Боузер является «некомпетентным» градоначальником. Он также добавил, что бюджет города «полностью вышел из-под контроля», а сама мэр — » постоянно обращается к нам за «подачками».

Глава Белого дома подчеркнул, что сотрудники Нацгвардии спасли Боузер от «большого позора» на фоне продолжающихся акций протеста, а также обвинил мэра в том, что она «сражается» против сил Нацгвардии.

«Если она не будет хорошо относиться к этим мужчинам и женщинам, тогда мы приведем другую группу мужчин и женщин!» — заключил Трамп.

25 мая сотрудники полиции Миннеаполиса задержали афроамериканца Джорджа Флойда. При задержании полицейский встал коленом на шею мужчины. Флойд кричал, что задыхается, но сотрудники правопорядка не обращали на это внимания. В итоге мужчина скончался в реанимации. Это вызвало массовые протесты и беспорядки в США.

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