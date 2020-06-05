Мурашко намерен сделать прививку от COVID-19 после появления вакцины

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Глава Минздрава России Михаил Мурашко сообщил, что обязательно сделает себе прививку от коронавируса нового типа после того, как появится вакцина. Об этом он сказал в интервью Наиле Аскер-заде в эфире телеканала «Россия-1».

Журналистка спросила руководителя ведомства о том, будет ли он прививаться от COVID-19.

«Да, конечно. Обязательно», — ответил ей Мурашко.

Он также отметил, что сделает прививку и от гриппа, поскольку такая инъекция «действительно помогает реже болеть».

«Потому что график не позволяет относиться к собственному здоровью где-то так немножко пренебрежительно. И поэтому нужно вакцинироваться», — пояснил Мурашко.

По последним данным, в России выявлено 449,8 тыс. случаев коронавируса, из них — 5528 летальных исходов. Число выздоровевших достигло 212,6 тыс. человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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