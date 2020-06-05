Собянин рассказал, когда примет решения по снятию ограничений в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что городские власти могут 8 июня принять «более радикальные» решения по снятию ограничений в столице, ранее введенных из-за эпидемии коронавируса. Об этом он сказал в интервью программе «Вести» на телеканале «Россия-1».

По его словам, период, когда можно говорить об изменении ситуации в столице — это семь дней.

«В понедельник (1 июня. — прим.ред.) мы ввели новые правила. Это значит, что в ближайший понедельник мы можем сделать какие-то выводы», — сказал Собянин.

По его словам, городские власти наблюдают сохранение положительной динамики, так как в столице «меньше выявляется больных коронавирусом, меньше пневмоний, меньше смертей».

По последним данным, в Москве выявлено 191 тыс. случаев COVID-19, 2806 умерших пациентов. При этом общее число выздоровевших возросло до 97,3 тыс. человек.

31 декабря 2019 года власти Китая заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Власти Москвы планируют смягчение ограничений