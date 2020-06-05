Мурашко заявил, что пока рано расслабляться из-за коронавируса

Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что пока рано расслабляться из-за ситуации с коронавирусом. Об этом министр сказал в эфире канала «Россия 1».

«Однозначно нет», — ответил Мурашко на вопрос, можно ли расслабиться.

В России выявлено почти 450 тыс. заражений коронавирусом, скончались 5528 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Эпидемиологический процесс в ряде российских регионов остается тяжелым

— Глава Минздрава назвал условие для госпитализации с коронавирусом