Мурашко заявил, что пока рано расслабляться из-за коронавируса
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Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что пока рано расслабляться из-за ситуации с коронавирусом. Об этом министр сказал в эфире канала «Россия 1».
«Однозначно нет», — ответил Мурашко на вопрос, можно ли расслабиться.
В России выявлено почти 450 тыс. заражений коронавирусом, скончались 5528 человек.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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