На Ямале случился разлив нефтепродуктов

В городе Муравленко Ямало-Ненецкого автономного округа случился несанкционированный слив нефтепродуктов в почву. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ямало-Ненецкого автономного округа.

В ведомстве рассказали, что ЧП произошло на производственной территории АО «Распределительная сетевая компания Ямала».

«Из резервного трансформатора подстанции «Муравленковская» произошел несанкционированный слив более 7 кубических метров нефтепродуктов, что повлекло загрязнение почвы на площади более 0,6 гектаров», — указано в сообщении.

Как отметили в прокуратуре ЯНАО, в результате разлива никто не пострадал, а электроснабжение города с населением более 30 тыс. человек не нарушено.

По факту случившегося проводится проверка.

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