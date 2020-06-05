На Ямале случился разлив нефтепродуктов
В городе Муравленко Ямало-Ненецкого автономного округа случился несанкционированный слив нефтепродуктов в почву. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ямало-Ненецкого автономного округа.
В ведомстве рассказали, что ЧП произошло на производственной территории АО «Распределительная сетевая компания Ямала».
«Из резервного трансформатора подстанции «Муравленковская» произошел несанкционированный слив более 7 кубических метров нефтепродуктов, что повлекло загрязнение почвы на площади более 0,6 гектаров», — указано в сообщении.
Как отметили в прокуратуре ЯНАО, в результате разлива никто не пострадал, а электроснабжение города с населением более 30 тыс. человек не нарушено.
По факту случившегося проводится проверка.
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