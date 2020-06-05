Мэр Миннеаполиса расплакался возле гроба Джорджа Флойда

Мэр Миннеаполиса Джейкоб Фрей не сдержал эмоций и пустил слезы в ходе церемонии прощания с афроамериканцем Джорджем Флойдом, который погиб при задержании полицией. Соответствующее видео было опубликовано каналом News 19 WLTX.

На видео можно заметить, как градоначальник, склонившись на одно колено, плачет.

25 мая сотрудники полиции Миннеаполиса задержали афроамериканца Джорджа Флойда. При задержании полицейский встал коленом на шею мужчины. Флойд кричал, что задыхается, но сотрудники правопорядка не обращали на это внимания. В итоге мужчина скончался в реанимации. Это вызвало массовые протесты и беспорядки в США.

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