Мазут вылился в реку в Новгородской области

Из бочки на берегу реки Перетна в городе Окуловка в Новгородской области вылился мазут (битум). Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

В ведомстве рассказали, что в пятницу, 5 июня, на реке были замечены маслянистые пятна.

Согласно предварительным данным, объем вылившейся жидкости составляет до 300-400 литров», — указано в сообщении.

Как стало известно, основная часть мазута распространилась по земле. При этом течь из бочки была устранена, отметили в МЧС.

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