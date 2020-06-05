Мазут вылился в реку в Новгородской области
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Из бочки на берегу реки Перетна в городе Окуловка в Новгородской области вылился мазут (битум). Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.
В ведомстве рассказали, что в пятницу, 5 июня, на реке были замечены маслянистые пятна.
Согласно предварительным данным, объем вылившейся жидкости составляет до 300-400 литров», — указано в сообщении.
Как стало известно, основная часть мазута распространилась по земле. При этом течь из бочки была устранена, отметили в МЧС.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Глава МЧС сообщил Путину о ликвидации ЧП в Норильске