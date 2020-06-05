Названа предварительная причина ЧП в Норильске
Официальный представитель Генпрокуратуры России Андрей Иванов уведомил, что разгерметизация резервуара с дизельным топливом на ТЭЦ-3 в Норильске произошла из-за просадки грунта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Генпрокуратуры Андрея Иванова.
Он рассказал со ссылкой на имеющиеся данные по ЧП в Норильске, что предварительной причиной разгерметизации этого резервуара «стала просадка грунта и бетонной площадки под ним».
В ТЭЦ №3 в Норильске произошла разгерметизация резервуара, где хранилось топливо. 29 мая часть нефтепродуктов попала в реку Амбарная. Площадь разлива составила более 180 тыс. кв. м. Позднее МЧС признало аварию чрезвычайной ситуацией федерального характера. Экстренные службы позднее сообщили, что предельно допустимые концентрации загрязнителей в реках, куда попало дизельное топливо после аварии, превышены в десятки тысяч раз от нормы.
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