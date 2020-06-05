Путин заявил о важности заботы об окружающей среде

Президент России Владимир Путин во время встречи с экологами и зоозащитниками в День эколога заявил, что проблемы окружающей среды и экологии были и по-прежнему находятся в числе самых чувствительных для общества. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».

По его словам, именно поэтому среди предложений по поправкам в Конституцию страны имелось так много предложений по усилению требований к сохранению природы и окружающей среды, ответственности за гуманное отношение к животным, а также экологическому воспитанию.

Глава государства отметил, что в полной мере поддерживает такую принципиальную позицию россиян, поскольку речь идет «о национальном достоянии», «о нашей гордости и нашем долге перед нынешними и будущими поколениями».

«Мы обязаны и будем сберегать все это для них - будущих поколений на всей нашей большой планете, но для нас очень важно сохранить уникальное богатство природных ресурсов и растительного, и животного мира нашей страны, России», — подчеркнул Путин.

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