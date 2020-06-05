Путин считает тупиковым принцип «после нас хоть потоп»

Президент России Владимир Путин считает, что нельзя руководствоваться принципом «после нас хоть потоп» в вопросах экологии, пишет «Известия».

«Речь идет о нашем национальном достоянии в полном смысле этого слова, о нашей гордости и нашем долге перед нынешними и будущими поколениями», — приводятся слова Путина.

По мнению президента, многие россияне забывают о будущих поколениях и не обращают внимания на проблемы окружающей среды.

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