Путин считает тупиковым принцип «после нас хоть потоп»
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Президент России Владимир Путин считает, что нельзя руководствоваться принципом «после нас хоть потоп» в вопросах экологии, пишет «Известия».
«Речь идет о нашем национальном достоянии в полном смысле этого слова, о нашей гордости и нашем долге перед нынешними и будущими поколениями», — приводятся слова Путина.
По мнению президента, многие россияне забывают о будущих поколениях и не обращают внимания на проблемы окружающей среды.
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