Верховный суд РФ признал организацию «Хайят Тахрир аш-Шам» террористической
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Верховный суд России признал террористической организацию «Хайят Тахрир аш-Шам», тем самым удовлетворив ходатайство Генерального прокурора РФ Игоря Краснова. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Генпрокуратуру.
Отмечается, что дело было рассмотрено в четверг, 4 июня, на закрытом судебном заседании.
Исковые требования прокуратуры были удовлетворены полностью.
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