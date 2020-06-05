Верховный суд РФ признал организацию «Хайят Тахрир аш-Шам» террористической

Верховный суд России признал террористической организацию «Хайят Тахрир аш-Шам», тем самым удовлетворив ходатайство Генерального прокурора РФ Игоря Краснова. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Генпрокуратуру.

Отмечается, что дело было рассмотрено в четверг, 4 июня, на закрытом судебном заседании.

Исковые требования прокуратуры были удовлетворены полностью.

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