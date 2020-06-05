Сообщение о бомбе в посольстве РФ в Сухуме проверили спецслужбы
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Информацию о заложенной бомбе на территории посольства России в Сухуме проверили спецслужбы, она оказалась ложной. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на дипведомство.
Отмечается, что сообщение о минировании поступило в одну из абхазских служб.
«Все проверили. Звонок оказался ложным», — уточнил представитель диппредставительства.
В настоящее время территория посольства до сих пор остается оцепленной.
В мероприятиях задействованы сотрудники МВД, Службы госбезопасности и Госслужбы охраны.
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