Сообщение о бомбе в посольстве РФ в Сухуме проверили спецслужбы

Информацию о заложенной бомбе на территории посольства России в Сухуме проверили спецслужбы, она оказалась ложной. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на дипведомство.

Отмечается, что сообщение о минировании поступило в одну из абхазских служб.

«Все проверили. Звонок оказался ложным», — уточнил представитель диппредставительства.

В настоящее время территория посольства до сих пор остается оцепленной.

В мероприятиях задействованы сотрудники МВД, Службы госбезопасности и Госслужбы охраны.

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