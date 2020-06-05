Представитель ВОЗ заявила о выходе России на плато по коронавирусу

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Официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис заявила, что Россия вышла на плато по коронавирусу. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Россия в настоящий показывает плато», — произнесла она в ходе брифинга.

При этом Харрис подчеркнула, что необходимо продолжить соблюдать все меры безопасности, особенно при проведении массовых мероприятий.

Представитель ВОЗ также положительно оценила большой объем тестирований, которые ежедневно делаются в России.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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