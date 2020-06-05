«Доктор Смерть» из Краснодара впала в кому

Псевдохирург из Краснодара Алена Верди, которую в СМИ прозвали «Доктором Смерть» и «Доктором Франкенштейном» по подозрению в изуродовании пациентов, впала в кому. Об этом информируют «Кубанские новости».

Известно, что в четверг, 4 июня, в Ленинском районном суде должно было состояться первое заседание по делу обвиняемой. Из-за плохого самочувствия Верди заседание перенесли.

По данным следствия, в период с 2015 по 2019 годы женщина без специального образования делала пластические операции пациентам на дому. Некоторые ее клиенты стали инвалидами, одна женщина умерла.

Верди обвиняется в семи эпизодах оказания медуслуг, которые не отвечали требованиям безопасности и повлекли тяжкий вред здоровью.

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