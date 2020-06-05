Один человек погиб при взрыве в доме на юге Москвы

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Кадр из видео/Телеграм-канал Baza

Один человек погиб в результате взрыва в доме на юге Москвы. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на МЧС.

Отмечается, что еще один человек пострадал.

Ранее стало известно, что инцидент произошел на улице Дорожная.

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