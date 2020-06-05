В Петербурге мужчина устроил стрельбу в центре города
В Санкт-Петербурге задержали мужчину за то, что тот выстрелил в местного жителя из травматического пистолета на Невском проспекте. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета.
По данным следствия, подозреваемый Заур Каримов 4 июня в ходе конфликта выстрелил в голову мужчины 1996 года рождения из травматического оружия, намереваясь его убить. После этого он скрылся с места преступления, пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии.
Злоумышленника задержали сотрудники СК и МВД.
В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении ему обвинения.
По информации СМИ, пострадавшим является 24-летний студент СПбГУ.
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