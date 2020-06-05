Российские ученые нашли в сливочном масле патогенные бактерии

Российские ученые впервые обнаружили геном микробов в сливочном масле, в том числе их условно-патогенные виды, представляющие опасность для детей. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Foods.

Специалисты из Воронежского государственного университета и Воронежского государственного университета инженерных технологий проанализировали 21 образец разных марок сливочного масла. Они «прочитывали» геном бактериальных клеток на специальном приборе.

В результате они обнаружили в продукте 94 рода бактерий.

В масле больше всего оказалось бактерий вида Bacillus cereus, которые могут производить токсины и вызывать диарейный синдром. Кроме того, ученые обнаружили в продукте бактерии Cronobacter sakazakii, вызывающие у детей до года сепсис, менингит или энтероколит с тяжелыми осложнениями и даже летальным исходом.

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