Кладбища Москвы не откроют к Родительской субботе, 6 июня. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ГБУ «Ритуал».

Согласно традиции православной церкви, в Троицкую вселенскую родительскую субботу христиане поминают своих усопших родных, прежде всего — родителей.

«В связи с распоряжением мэрии Москвы в рамках мер, принятых для борьбы с распространением коронавирусной инфекции, кладбища останутся закрытыми для посещения», - говорится в сообщении.

В учреждении также отметили, что россияне могут воспользоваться широким спектром дистанционных услуг.

Московские кладбища закрыты для посещения с начала апреля в связи с рекомендациями Роспотребнадзора по коронавирусу. Ритуальные объекты возможно посетить лишь для прощания с умершими с соблюдением социальной дистанции и применением индивидуальных средств защиты.

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