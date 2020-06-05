Кладбища Москвы не откроют к Родительской субботе
Кладбища Москвы не откроют к Родительской субботе, 6 июня. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ГБУ «Ритуал».
Согласно традиции православной церкви, в Троицкую вселенскую родительскую субботу христиане поминают своих усопших родных, прежде всего — родителей.
«В связи с распоряжением мэрии Москвы в рамках мер, принятых для борьбы с распространением коронавирусной инфекции, кладбища останутся закрытыми для посещения», - говорится в сообщении.
В учреждении также отметили, что россияне могут воспользоваться широким спектром дистанционных услуг.
Московские кладбища закрыты для посещения с начала апреля в связи с рекомендациями Роспотребнадзора по коронавирусу. Ритуальные объекты возможно посетить лишь для прощания с умершими с соблюдением социальной дистанции и применением индивидуальных средств защиты.
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