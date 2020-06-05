Число вылечившихся от коронавируса в Москве превысило 97 тысяч

В Москве за последние сутки от коронавируса вылечились 2 643 пациента, передает РИА «Новости» со ссылкой на заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасию Ракову.

Таким образом, общее число вылечившихся в столице достигло 97 358 человек.

Ракова напомнила, что для подтверждения отсутствия у человека заболевания после лечения врачи проводят специальные исследования. Вылечившимся москвичам предлагают стать донорами плазмы.

31 декабря 2019 года власти Китая заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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