Группа по ликвидации разлива топлива в Норильске увеличена до почти 500 человек

Группа по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в Норильске увеличена с 300 до почти 500 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб.

Уточняется, что в настоящее время численность группы составляет 470 человек. Кроме того, задействовано 120 единиц техники.

Ликвидацией последствий аварии занимаются представили различных министерств, служб и структур, добавили в оперштабе.

В ТЭЦ №3 в Норильске произошла разгерметизация резервуара, где хранилось топливо. 29 мая часть нефтепродуктов попала в реку Амбарная. Площадь разлива составила более 180 тыс. кв. м. Позднее МЧС признало аварию чрезвычайной ситуацией федерального характера. Экстренные службы позднее сообщили, что предельно допустимые концентрации загрязнителей в реках, куда попало дизельное топливо после аварии на ТЭЦ-3 в Норильске, превышены в десятки тысяч раз от нормы.

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