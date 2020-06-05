Российское посольство в Чили получило сообщение о минировании
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Посольство России в Чили получило сообщение о минировании, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-атташе дипломатической миссии Дениса Винокурова.
Сообщение оказалось ложным, отметил представитель посольства.
Ранее сообщения с угрозой взрыва поступали также в посольства России в Бразилии и Аргентине, в обоих случаях информация о минировании не подтвердилась.
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