Губернатор Миннесоты призывает протестующих проверяться на COVID-19

Губернатор штата Миннесота Тим Уолз призывает участников протестных акций сдавать тесты на коронавирус нового типа. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

Уолз посоветовал демонстрантам сделать тест на COVID-19 через пять дней после акции, если существовала угроза заражения. При отрицательном результате следует повторно сдать анализы через 14 дней после акции, отметил губернатор.

Кроме того, при проявлении симптомов новой коронавирусной инфекции тестирование нужно пройти незамедлительно, подчеркнул Уолз.

25 мая сотрудники полиции Миннеаполиса задержали афроамериканца Джорджа Флойда. При задержании полицейский встал коленом на шею мужчины. Флойд кричал, что задыхается, но сотрудники правопорядка не обращали на это внимания. В итоге мужчина скончался в реанимации. Это вызвало массовые протесты и беспорядки в США.

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