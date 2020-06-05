Угроза минирования российского посольства в Аргентине не подтвердилась
Угроза минирования посольства России в Буэнос-Айресе, Аргентина, не подтвердилась, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источники в местных правоохранительных органах.
Взрывное посольство в здании посольства не обнаружено, отметили в аргентинской полиции. Там уточнили, что сообщение о минировании поступило в дипмиссию по телефону.
Ранее сообщалось, что российское посольство в Аргентине получило сообщение с угрозой взрыва по электронной почте, после чего на место прибыли взрывотехники.
До этого аналогичную угрозу получило посольство России в Бразилии, по результатам проверки информация о минировании не подтвердилось.
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