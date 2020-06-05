Российское посольство в Аргентине получило сообщение с угрозой взрыва

Посольство России в Буэнос-Айресе, Аргентина, получило сообщение с угрозой минирования, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источники в местных правоохранительных органах.

По данным полиции, сообщение поступило на электронную почту посольства. В настоящее время информация проверяется, на месте работают взрывотехники.

Ранее аналогичную угрозу получило посольство России в Бразилии, по результатам проверки информация о минировании не подтвердилось.

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