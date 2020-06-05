Еще 57 пациентов с COVID-19 скончались в Москве

За минувшие сутки в Москве скончались 57 пациентов с подтвержденной новой коронавирусной инфекцией, сообщает столичный оперативный штаб по мониторингу ситуации с COVID-19.

За весь период распространения заболевания в Москве зафиксировано 2806 летальных исходов, следует из данных оперштаба.

Всего в России зарегистрировано 441 108 случаев новой коронавирусной инфекции, из них 5 384 — с летальным исходом. Выздоровели 204 623 человека.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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