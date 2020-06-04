В Ивантеевке в пятиэтажке взорвался газ

В Ивантеевке в пятиэтажке из-за неисправности плиты взорвался газ, пишет ТАСС со ссылкой на представителя ГУ СК по Московской области Ольгу Врадий.

«Предварительная причина - неисправность газовой плиты», — сказала Врадий.

Отмечается, что на месте происшествия работают сотрудники спецслужб.

4 июня около 17:19 мск в жилом доме взорвался газ. Сообщалось, что одна женщина пострадала, более 30 человек были эвакуированы.

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