В Миннеаполисе началась церемония прощания с Флойдом

В Миннеаполисе началась первая из серии запланированных церемония прощания с погибшим из-за полицейских афроамериканцем Джорджем Флойдом, сообщает телеканал CNN.

Церемония в настоящее время проходит в Северном Центральном Университете в Миннеаполисе. В актовом зале вуза выставили закрытый позолоченный гроб. Рядом с ним стоит портрет Флойда и букеты белых цветов. Небольшой оркестр играет траурную музыку. К гробу Флойда по очереди подходят проститься правозащитники, знакомые и граждане. На церемонии также был замечен мэр Миннеаполиса Джейкоб Фрай. Он преклонил колено перед гробом, после чего на его глазах появились слезы.

Напомним, что 25 мая сотрудник полиции Миннеаполиса при задержании мужчины встал коленом на его шею. Флойд кричал, что задыхается, но сотрудники правопорядка не обращали на это внимания. В итоге мужчина скончался в реанимации.

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