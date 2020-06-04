В Петербурге студент убил мать и описал процесс в дневнике

В Санкт-Петербурге 19-летний студент убил мать и описал процесс в дневнике, пишет «Регион.online».

Сообщается, что молодой человек начал душить спящую мать, а потом ударил ее ножом. В полицию обратились родственники, когда женщина перестала выходить на связь.

Полиция задержала подозреваемого. Правоохранители обнаружили, что он описал убийство в дневнике, а также искал в интернете информацию, как задушить человека.

Молодой человек пояснил, что мать называла его трусом и слабаком.