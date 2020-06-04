Меркель попросила сделать вакцину от коронавируса общедоступной

Канцлер Германии Ангела Меркель обратилась к другим странам и попросила сделать вакцину от коронавируса общедоступной. Об этом она сказала на видеоконференции Глобального альянса по вакцинам и иммунизации (GAVI).

Политик уверена, что Земля сможет победить инфекцию, только работая сообща. Именно поэтому необходимо выстраивать исследовательские альянсы, упрощать процедуры, а, когда появится подходящая вакцина, то сделать ее доступной.

«Как только появится подходящая вакцина, мы должны быть в состоянии немедленно начать всемирную кампанию вакцинации», — цитирует Меркель РИА «Новости».

Она считает, что доступ к вакцине не должен зависеть от страны, в которой живет заболевший. Она должна быть доступной для всех.

В мире в настоящее время обнаружено свыше 6,6 млн заболевших, выздоровели более 3,2 млн пациентов, а умерли — 389 251.

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